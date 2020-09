Senioren in Radevormwald : Mit Thema Demenz in die Öffentlichkeit

Radevormwald Der Trägerverein „aktiv55plus“ informiert über Demenz und setzt sich für eine demenzfeundlichere Gesellschaft ein. Es gibt noch viel zu tun, um die Situation der Betroffenen und der Angehörigen zu verbessern.

Der Trägerverein „aktiv55plus“ setzt sich nicht nur in der Woche der Demenz, die aktuell läuft, für die Aufklärung der Krankheit ein. Zu dem Programm des Vereins gehören wöchentliche Angebote, die an Demenz Erkrankten oder ihren Angehörigen helfen.

Kyra Springer, die Koordinatorin des Trägervereins informierte am Mittwoch gemeinsam mit ihrer Kollegin Kristina Scheffels über Auswirkungen von Demenz, über Hilfen und die Krankheit selber. Auf dem Wochenmarkt einen Zugang zu diesem immer wichtiger werdenden Thema zu finden, ist eine Herausforderung. „Manche Menschen sind für das Thema offen, andere nicht. Besonders bei Senioren muss man aufpassen, dass man ihnen nicht zu nahe tritt. Wir bieten deswegen unsere Hilfe und unsere Informationen an, ohne uns aufzudrängen.“

Kontakt Der Trägerverein „aktiv55plus“ sitzt im Haus Hürxthal am Schlossmacherplatz und wird hauptamtlich von Kyra Springer und ihren drei Mitarbeitern koordiniert. Wer Fragen zu dem Thema Demenz hat, Hilfe bei der Beantragung von Betreuungs- und Entlastungsleistungen bei der Pflegekasse oder eines Pflegegrades benötigt, kann sich an das Team unter Telefon 02195 9277353 wenden. Das Büro ist von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr besetzt. Die Beratung durch „aktiv55plus“ ist kostenfrei.

In den vergangenen Jahren hat Kyra Springer für die Woche der Demenz oder den Welt-Alzheimerstag, der jährlich am 21. September stattfindet, immer eine besondere Aktion nach Radevormwald geholt, wie zum Beispiel eine Theaterveranstaltung. „In diesem Jahr hat die Corona-Krise die Pläne durchkreuzt. Das Demenznetzwerk wird keine Veranstaltung dieser Art anbieten“, sagt sie. Die Informationsmöglichkeit auf dem Marktplatz nutzten aber einige Radevormwalder. Passend zu dem diesjährigen Motto „Demenz – wir müssen reden“ wurde das Thema am Mittwoch nach außen getragen und offen auf dem Marktplatz besprochen.

Kyra Springer ermutigt alle Menschen dieses Gesprächsthema auch in ihrem privaten Umfeld aktiv anzugehen.