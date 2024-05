Brauchtum in Radevormwald Hahnenberger feiern Pfingsten mit Gesang und Würstchen

Grundsätzlich sei die Wehr in Hahnenberg mit 30 aktiven Männern gut aufgestellt. Doch auch Partner und Anhang der Feuerwehrmänner, betonte Thiele, gehören in Hahnenberg zur Einheit. Denn ohne die fleißigen Partner der Aktiven, würden viele Feste, die so gerne in Hahnenberg gefeiert werden, nicht stattfinden können. Nicht nur beim Pfingstsingen des MGV hatten die Frauen der Feuerwehrmänner fleißig Kuchen gebacken und die Tische eingedeckt. Auch das anstehende, dreitägige Midsommar-Fest, vom 21. bis 23. Juni, rund um das Gerätehaus, wäre ohne Unterstützung durch die Familie für die Männer in Uniform gar nicht zu stemmen.