Heimat- und Verkehrsverein in Radevormwald : Leckerbissen aus Urgroßmutters Küche

Das Team um Chefkoch Horst Huckenbeck präsentiert den ersten Gang: Bergischer Heringssalat, serviert von Elke Steinkamp, die sich seit 1980 im Museumsverein engagiert. Foto: Jürgen Moll. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Hobbykoch Horst Huckenbeck bekochte am Freitag 29 Gäste im Heimatmuseum. Auf dem Menü standen traditionelle Gerichte aus der Region. Die Besucher zeigten sich von den deftigen Spezialitäten höchst angetan.

Im Obergeschoss des Heimatmuseums war es Freitagabend ungewöhnlich turbulent. 29 Gäste und sieben fleißige Helfer drängten sich an die gedeckten Tafeln und in die kleine Küche, um an dem Abend „Essen wie bei Oma“ teilzunehmen. Mit diesem Veranstaltungsformat hat der Heimat-und Verkehrsverein einen Nerv getroffen, denn die verfügbaren Plätze waren schnell ausgebucht.

„Wir wollten unsere Gäste in unserem Museum bekochen und ihnen alte Rezepte aus der Bergischen Küche servieren“, sagt Ursula Mahler, die Vorsitzende des Vereins. Die Idee konnte dank Horst Huckenbeck umgesetzt werden, der nicht nur ein Freund des Heimatmuseums ist, sondern auch leidenschaftlich gerne kocht. In dem Männerkochklub „Die Li‘eppelschwinger“ hat er sich in den vergangenen Jahren oft als einer der besten Hobbyköche der Stadt bewiesen und deswegen hat er die neue Herausforderung gerne angenommen. Nach der Anfrage hat er sich direkt an die Menü-Planung gemacht. „Ich habe alte Kochbücher durchgeblättert und auch auf einige Rezepte von meiner Tante und meiner Oma zurückgegriffen. Heute ist alles authentisch bergisch“, sagt Horst Huckenbeck.

Info Von Heringssalat bis zum Aufgesetzten Das Menü Die Veranstaltung „Essen wie bei Oma“ fand am Freitag zum ersten Mal im Heimatmuseum an der Hohenfuhrstraße statt. Hobbykoch Horst Huckenbeck bekochte knapp 30 Gäste und hat das umfangreiche Menü erarbeitet. Auf dem Speiseplan stand der Bergische Heringssalat, die Biersuppe, Himmel un Äd, Bergischer Wacholder, Schniffelbohnen mit Mettwurst, Grießflammerie mit Himbeersauce, Krabbeln, Kaffe und ein Aufgesetzter zum Abschluss. Die Getränke des Abends waren Landbier und Limonade aus Holunderblüten.

Das Menü umfasste acht Gänge, von denen der Hobbykoch die meisten Zuhause vorbereitet hat. Die Küche im Heimatmuseum ist nämlich eigentlich nur für Bergische Kaffeetafeln ausgelegt und nicht für ein Gänge Menü. „Ich habe den Abend vier Tage lang vorbereitet und einige Speisen sind schon so gut wie fertig.“

Als erster Gang servierten die Helfer, darunter unter anderem Ursula Mahler und Renate Greif, einen Bergischen Heringssalat, den der Koch nach dem Rezept seiner Großmutter zubereitet hat. Aus dem Bergischen Zimmer des Museums waren begeisterte Reaktionen zu hören. Bernd Klüting war von dem ersten Gang angetan. „Der Heringssalat hat fantastisch geschmeckt“, sagt er. Während die kleinen Gläser fein säuberlich ausgekratzt wurden, um nichts von dem Heringssalat zurückgehen zu lassen, füllte Horst Huckenbeck die Bergische Biersuppe in urige Suppenschalen um. „Die Biersuppe schmeckt tatsächlich nach dunklem Bier und nach Zimt. Das ist für manche sicherlich ziemlich weihnachtlich.“

Getoppt wurde die Suppe als finaler Schritt mit einem Klacks Eischnee. Frisch gekocht wurde im Heimatmuseum der dritte Gang, eine kleine Portion „Himmel un Äd“ mit frischer Blutwurst. „Das ist in unserer Region ein totaler Klassiker und gehört auf jedes Menü, das sich um Bergische Alltagsgerichte dreht“, sagt der Koch.

Zur Verdauung stießen die Gäste und Helfer dann zusammen mit einem Bergischen Wacholder an, bevor die Schniffelbohnen mit Mettwurst auf den Tisch kamen. Auf diesen Gang freuten sich viele Gäste am meisten. „Schniffelbohnen sind alleine wegen ihres Namens typisch Bergisch. In allen anderen Teilen Deutschlands heißt es natürlich Schnippelbohnen“, sagt Horst Huckenbeck. Andere Feinheiten des Rader Platts klärten während des Abends Willi und Heidi Kotthaus auf, die als Experten der Bergischen Sprache anwesend waren. Nach den Schniffelbohnen wechselte das Menü zu den süßen Speisen. Nach einem ganz besonderen Grießbrei gab es die „Krabbeln“, die Erni Huckenbeck gebacken hatte. „Andere nennen das Gebäck Krapfen und Mutzen, aber bei uns heißt das Krabbeln“, sagt sie. Mit Kaffee und einem Aufgesetzten endete das Menü.