Jugendherberge Radevormwald Tourismus-Akteure setzen sich zusammen

Die Wirtschaftsförderung der Stadt Radevormwald hat in der vergangenen Woche zu einem Tourismus-Workshop in die Jugendherberge in Radevormwald eingeladen. Ziel des Treffens war es, den Austausch zwischen den Akteuren zu stärken, die in der Stadt auf der Höhe Dienstleistungen und Angebote rund um das Thema Tourismus anbieten.