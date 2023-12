Sport an Radevormwalder Schulen Stimmung wie bei einem WM-Finale

Radevormwald · Stimmung wie bei einem WM-Finale herrschte am Mittwochvormittag beim traditionellen Nikolausturnier des Theodor-Heuss-Gymnasiums. Ehrgeizig traten die Schüler in verschiedenen Ballsportarten gegeneinander an. Höhepunkt war am Ende das umkämpfte Volleyball-Finale zwischen Oberstufenschüler und Lehrer

07.12.2023 , 06:00 Uhr

Eine Szene aus dem Fußballspiel der Klassen 10 a gegen 10 b. Am Ende traten auch Schüler gegen Lehrer an. Bei aller Spannung steht aber der Spaß eindeutig im Vordergrund. Foto: Jürgen Moll

Von Cristina Segovia Buendía