Kirche in Radevormwald Tolle Ergebnisse der Kinderbibelwoche

Am Sonntag konnten die Kinder ihre Ergebnisse in der Lutherischen Kirche beim Kinder- und Familiengottesdienst präsentieren. Entsprechend voll war die Kirche. Pfarrerin Manuela Melzer erzählte die Geschichte noch einmal, diesmal mit anderen Bildern, die aber die gleiche Erzählung von Hoffnung und Freude zeigten, wie die Besatzung der Arche die große Flut übersteht und nach dem Abklingen des Regens und dem Auftauchen des Regenbogens als Hoffnungssymbol die Arche verlassen kann und einen neuen Bund mit Gott eingeht. „Wir haben die Geschichte in der Kinderbibelwoche nicht nur gehört, sondern auch besungen etwa mit dem Lied: ‚Es ist noch Platz in der Arche‘, dass wir jetzt gemeinsam singen“, sagte die Pfarrerin.