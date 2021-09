Bauausschuss in Radevormwald : „Stille Örtchen“ werden saniert

Die Toiletten-Anlage in der Oststraße befindet sich in einem desolaten Zustand. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Die öffentlichen Toiletten an der Oststraße sind in einem schlechten Zustand. Das soll sich nun bessern. Kosten werden voraussichtlich bei 200.000 Euro liegen.

Die WC-Anlage in der Oststraße hat in Radevormwald keinen guten Ruf. Hinter den grünen Türen finden die Bürger alte Sanitäranlagen, die in der Vergangenheit häufig zerstört und stark verschmutzt wurden. Die Politik hat diesen Zustand mehrfach kritisiert. Jetzt ist die Sanierung der Toilettenanlagen beschlossen. Der Bauausschuss stimmte am Mittwoch einstimmig dafür, dass die Verwaltung die Sanierung in der Oststraße öffentlich ausschreiben, vergeben und durchführen soll. Die Kosten werden auf 200.000 Euro geschätzt.