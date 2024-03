Katholische Gemeinde in Radevormwald und Hückeswagen Neuer Kantor: „An Ideen mangelt es nicht“

Tobias Spenke Angefangen hat alles mit zehn Jahren im Knabenchor bei den Dresdner Kapellknaben an der Kathedrale meiner Heimatstadt. Nach der Schulzeit absolvierte ich eine Lehre zum Orgel- und Harmoniumbauer und arbeitete anschließend einige Zeit als Geselle in diesem Beruf. An den Musikhochschulen in Düsseldorf und Bremen studierte ich Kirchenmusik. Nach langjähriger Berufserfahrung arbeitete ich zuletzt konzeptionell in einer Region an der strategischen Ausrichtung der Kirchenmusik, indem ich überwiegend als Dozent für Orgel und Chorleitung, auch in der C-Ausbildung, tätig war und als Orgelsachverständiger für das Bistum gewirkt habe.