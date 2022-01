Trägerverein „aktiv55plus“ in Radevormwald : Tipps helfen gegen Betrugsmaschen

Norbert Hengstwerth ist Polizeibeamter im Ruhestand. Er bietet sein Wissen nun an, um Senioren zu beraten. Foto: Trägerverein aktiv 55 plus/Trägerverein Aktiv 55 plus

Radevormwald Norbert Hengstwerth bietet für den Trägerverein „aktiv55plus“ seine Hilfe an. Er berät im persönlichen Gespräch, wie sich Bürger vor dreisten Betrugsmaschen schützen können.

Am vergangenen Donnerstag erst meldete die oberbergische Polizei, dass ein falscher Polizeibeamter eine Seniorin in Gummersbach am Telefon so verunsichert hatte, dass sie einem seiner Komplizen Geld und Schmuck aushändigte – angeblich, um die Wertsachen vor Dieben zu schützen. Dabei gehen die Täter mit viel Raffinesse vor und schaffen es, dass ihre Opfer am Ende von der Lügengeschichte völlig überzeugt sind, bis das böse Erwachen kommt.