Wirtschaft in Radevormwald : Fachkräftemangel – was können Firmen tun?

Radevormwald Im August bietet die Wirtschaftsförderung eine Kooperationsveranstaltung mit zwei Terminen an. Die Teilnehmerzahl ist allerdings begrenzt.

Das Thema Fachkräftemangel ist eigentlich ein alter Hut. Schon seit Jahren ist klar, dass in einigen Jahren in allen möglichen Bereichen und Sparten Fachkräfte fehlen werden. Dieses „in einigen Jahren“ ist vielerorts mittlerweile hingegen schon teils bittere Realität geworden – oder zumindest in unmittelbare Nähe gerückt. Auch in der Stadtverwaltung, genauer: im Bereich der Wirtschaftsförderung, ist das Thema auf der Agenda. „Bei den ersten Besuchen in Unternehmen, die ich im Rahmen meiner neuen Funktion als Wirtschaftsförderin gemacht habe, ist dies durchgängig als eines der wichtigsten und präsentesten Themen genannt worden“, sagt Marie Steinhauer. Und ergänzt: „ Auch uns ist klar – was bundesweit gilt, gilt auch hier im Regionalen.“