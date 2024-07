Vortrag in Radevormwald Tipps für einen gesunden Bewegungsapparat

In diesem Vortrag werden die Beiden mögliche Ursachen und Therapiemöglichkeiten aus naturheilkundlicher Sicht bei Rücken-, Muskel- und Gelenkbeschwerden aufzeigen. Petra Jentjens-Dodrevic zeigt in anschaulichen praktischen Übungen das Zusammenspiel von Muskeln und Gelenken, erklärt beispielsweise falsche Sitz- und Verhaltensweisen und lädt das Publikum zum Mitmachen ein. Tipps und Anregungen für die Teilnehmerinnen, was sie zu Hause für sich tun können, gibt es bei dieser Veranstaltung als Handzettel.