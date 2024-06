Familienzentrum in Radevormwald So fährt man mit Kindern entspannt in den Urlaub

Wie man als Familie entspannt verreist und nicht schon gestresst am Urlaubsort ankommt, dazu gibt es nun Tipps bei einem weiteren Pädagogischen Elterncafé im Familienzentrum Kottenstraße. Familientherapeutin Gudrun Henseler wird am Dienstag, 25. Juni, von 9 bis 11 Uhr Ratschläge zu diesem Thema geben. Das Elterncafé findet in gemütlicher Atmosphäre bei Brötchen und Kaffee statt. Das Motto lautet: „Mama, Papa, sind wir schon da?! – mit kleinen Leuten auf große Fahrt“.