„Kölsche Weihnacht“ in Radevormwald : Tickets für Paveier-Konzert sind da

„Kölsche Weihnacht“ in Radevormwald

Mit einem Jahr Verspätung findet am ersten Advent die „Kölsche Weihnacht mit den Paveier“. statt Foto: Manfred Esser

Radevormwald Für die „Kölsche Weihnacht mit den Paveiern“ im Bürgerhaus am 28. November können die im vorigen Jahr gekauften Karten getauscht werden. Es gibt zudem noch Restkarten.

Die Karten für die „Kölsche Weihnacht mit den Paveiern“ im Bürgerhaus am 28. November, dem ersten Advent, sind eingetroffen und können ab sofort gegen Karten aus dem vorigen Jahr getauscht oder auch für 29 Euro neu erworben werden. Denn durch den Corona bedingten Abbruch des Vorverkaufs im vorigen Jahr ist die Veranstaltung noch nicht ausverkauft.

Der Karnevalsverein Rua Kapaaf, der diesen Abend gemeinsam mit dem Kulturkreis Radevormwald veranstaltet, weist darauf hin, dass für alle Paveier-Konzerte die 2G-Regel (also also geimpft oder genesen) gilt. Zudem sind die am Abend den Kartennummern zugewiesenen Plätze einzunehmen. „Wer zusammen sitzen möchte, sollte daher auch zusammen kaufen oder tauschen“, erklärt Dirk Finder, der Präsident von Rua Kapaaf. Es gibt ein heute gültiges Hygienekonzept. Eine Rückerstattung der Karten, die 2020 angeboten wurde, ist daher jetzt nicht mehr möglich.