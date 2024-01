Landessportfest der Schulen mit Handball-Bezirksmeisterschaft THG verpasst das Weiterkommen nur knapp

In der zweiten Hälfte brach bei jedem Tor der Gastgeber, aber auch bei jeder gelungenen Parade des Keepers ohrenbetäubender Jubel aus. Die Menge sprang auf und feuerte ihr Team beherzt an. Zwischenzeitlich hatten sich die Gäste aus Königswinter einen Zwei-Punkte-Vorsprung erarbeitet. Doch die Schwarz-Gelben behielten die Nerven in einem packenden Finale: In den allerletzten Sekunden gelang der Ausgleich, mit dem Schlusspfiff fiel das 15:15. Die Radevormwalder fielen sich in die Arme, die Halle bebte. Die zweite Partie zwischen der Christopherusschule aus Königswinter und dem Freiherr-vom-Stein Gymnasium aus Rösrath schauten sich die Gastgeber genaustens an, um die Gegner zu studieren. Sie würden nach dem Unentschieden gegen Königswinter nur dann als Bezirksmeister Erfolg haben, wenn auch sie die unterlegenen Rösrather, die gegen Königswinter 12:19 verloren, ebenfalls besiegten, und zwar mit einer Differenz von acht Toren.