Literaturkurs des THG Radevormwald Erwachsen werden im Schatten der Berliner Mauer

Ein ganzes Schuljahr lang hatte der Literaturkurs an einer eigenen Theaterfassung gearbeitet, sich überlegt, welche Kapitel des Romans sie in Szene setzen wollten, um diese Geschichte zu erzählen. Die Verfilmung des Romans, erklärte Pädagoge Fabian Stendtke im Nachgang, habe der Kurs bewusst nicht angesehen. Vielleicht eine gute Entscheidung. Denn einfach war es wahrlich nicht, dieses Stück zu inszenieren. Die Schüler entschieden sich für wichtige Schlüsselszenen, das Zusammenrotten der Clique in der Sonnenallee, die Situation am Mauer-Grenzübergang, einige Unterrichtseinblicke sowie Dialoge innerhalb der Familie, um die politische Situation und das Lebensumfeld der Protagonisten zu skizzieren. Fehlen durfte natürlich auch nicht das Zusammenkommen von Micha und seiner angebeteten Miriam. Skizziert wurde auch, wie schwierig es damals war, an Schallplatten der verbotenen Musik zu gelangen. Sie wurden geschmuggelt und zu hohen Geldkursen gehandelt.