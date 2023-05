Ausstellung in Sparkassen-Filiale THG-Schüler präsentieren ihre Kunstwerke

Zur Kunsterziehung am Theodor-Heuss-Gymnasium zählen neben der eigenen künstlerischen Arbeit im Unterricht auch Exkursionen, beispielsweise in den Wuppertaler Skulpturenpark mit den Werken des britischen Bildhauers Tony Cragg. Anfang 2023 besuchten Schüler aus Radevormwald zudem die Ausstellung der Semesterarbeiten an der Kunstakademie in Düsseldorf.