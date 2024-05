Bildung in Radevormwald So talentiert sind die Rader Gymnasiasten

Inhaltlich, erklärten die beiden Fachlehrerinnen Sabine Räcker und Sandra Euskirchen, haben sich die Schüler übers Jahr und je nach Jahrgangsstufe mit unterschiedlichen Themen beschäftigt. In der sechsten Klasse etwa sei das Thema zwar Federzeichnung, „aber wir versuchen es natürlich abwechslungsreich zu gestalten“, betonte Räcker. Die eine Klasse etwa zeichnete in dieser Technik Vögel, die andere Äste. In den älteren Jahrgängen wird die Thematik anspruchsvoller, die Werke herausragender. So können Besucher der Sparkasse aktuell auch wunderbare Landschaftsmalereien bestaunen, sehenswerte Gipsplastiken, Materialdrucke und verblüffende Mix-Media-Werke, in denen sich die Schüler etwa mit Bildmanipulationen beschäftigt haben. Verschiedene Sprichwörter und Redensarten, wie etwa „Alle Wege führen nach Rom“ oder „die Katze aus dem Sack lassen“, haben sie in Bildsprache übersetzt und mit digitalen Werkzeugen wie Apps in tolle Impressionen verwandelt.