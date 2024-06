Bildung in Radevormwald Über die bittere Ironie des Krieges

Es ist die Hauptszene des Theaterstücks „Picknick im Felde“. Eine Anti-Kriegs-Parabel des spanischen Autors Fernando Arrabal, die 1952 in Spanien entstand und erst sieben Jahre später in seinem Pariser Exil uraufgeführt wurde. Eine Zeit der Nachkriegsgesellschaft. Zwei Weltkriege hatten die Ältesten damals miterlebt und Arrabal selbst (Jahrgang 1932) wuchs als Kind in der feindlichen Atmosphäre eines blutigen Bürgerkriegs auf der iberischen Halbinsel auf, gefolgt von der strengen Militärdiktatur Francos. Erlebnisse, die ihn zu diesem Werk inspirierten, das nun von Schülern des Literaturkurses des Theodor-Heuss-Gymnasiums, über 70 Jahre später, erneut aufgegriffen wird.