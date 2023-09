Theodor-Heuss-Gymnasium in Radevormwald Diese Projektwoche hat „nachhaltige“ Wirkung

Info

Sponsorenlauf Neben der Arbeit in den Projektgruppen absolvierten die Schüler im Rahmen ihrer Projektwoche auch einen bis zu zehn Kilometer langen Sponsorenlauf. Der Erlös aus Lauf und Verkauf der Produkte aus der Projektwoche fließt zu gleichen Teilen an das Kinderhospiz Burgholz, an die Partnerschule in Tansania sowie an den eigenen Förderverein zur Unterstützung von Schulprojekten.