Martini-Gemeinde Radevormwald : Eine Veranstaltung rund um das Thema Predigen

Radevormwald Der Theologe Christoph Barnbrock stellt bei der Gemeinde Erkenntnisse zum Predigtgeschehen im Gottesdienst vor.

(s-g) Am Samstag, 29. Februar, wird Professor Dr. Christoph Barnbrock, Lehrstuhlinhaber für Praktische Theologie an der Lutherischen Theologischen Hochschule in Oberursel, zu Gast sein. Er wird gesammelte und gewachsene Erkenntnisse zum gottesdienstlichen Predigtgeschehen vorstellen, die noch einmal ganz neu Augen und Ohren für das öffnen, was sonntäglich zwischen Gottes Wort, Prediger und Predigthörer geschieht.