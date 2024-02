Kultur in Radevormwald Porträt einer Frau, die in die Zukunft sah

Als junges Mädchen in einem weißen Unterrock, mit niedlichen Haarschnecken auf dem Kopf, wird die junge Ada (Juliane Pempelfort) am Anfang des Stücks in die Szene eingeführt. Die Kulisse zeigt ein Zimmer in einem alten Anwesen. Dass es sich um ein besonderes Kind handelt, wird gleich zu Beginn klar. Sie besitzt eine lebhafte Fantasie, spricht und agiert mit ihren beiden Puppen (Anton Löwe und Simon Rußig). Sie träumt von der „Fliegologie“, hat ein großes Pferd mit Flügeln vor Augen, das von einer Dampflok im Inneren betrieben wird und durch die Lüfte fliegt. Womöglich das erste Flugzeug, das zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht erfunden ist. Denn der erste Teil der wunderbaren Inszenierung von Thomas Goritzki spielt in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.