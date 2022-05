Niederrhein Theater im Bürgerhaus Radevormwald : Theaterstück über die Geschlechterrollen

Radevormwald Das Niederrhein Theater gastierte am Freitagmorgen im Bürgerhaus und regte mit einem außergewöhnlichen Stück über das Thema Geschlechterrollen etwa 300 Schüler der Sekundarschule und des Gymnasiums zum Nachdenken an.

Jungs sind stark, draufgängerisch und mutig, Mädchen schwach, schüchtern und sensibel. Mädchen tanzen Ballett, Jungs spielen Fußball. Was nach ollen Klischees klingt, scheint für die Jugend von heute trotz liberaler Erziehung noch aktuell zu sein. Zumindest lässt sich das aus der Reaktion der etwa 300 Schüler ziehen, die am Freitagmorgen im Radevormwalder Bürgerhaus am Schlossmscherplatz das Stück „Gleich ungleich Gleich“ des luxemburgischen Autors, Schauspielers, Psycho- und Sexualtherapeuten Raoul Biltgen mitverfolgten.

Weil er sich für Musicals interessiert, wirft sie ihm vor: „Bist du etwa schwul?“. Ein Raunen geht durch das Publikum. Lukas wiederum hat nur eines im Sinn, mit seiner Freundin endlich das erste Mal zu erleben, damit er vor seinen Jungs nicht mehr so blöd dasteht. „Du sollst darüber nicht mit deinen Kumpels reden“, fordert Melina. „Das ist etwas zwischen uns.“ Sie ist es leid, dass starke Frauen als Emanzen abgestempelt werden und ihre vorlaute Art auf ihre Regelblutung geschoben wird und wünscht sich mehr Gleichberechtigung, aber am besten die Vorherrschaft der Frauen. Lukas dagegen will das alte Patriarchat zurück, indem die Regeln klar gefasst waren und man nicht so viel herumeiern musste, um sich zu verstehen. „Es wird gemacht, was der Mann sagt.“ Am Ende aber erkennen die Schüler nach der ersten Euphorie schnell, dass die Zustände der 1950er Jahre auch nicht die Besten waren, der Mann ständig mürrisch von der Arbeit kam und erwartete, wie ein König von der Frau bedient zu werden – und die Frau verließ im Zweifel nur für die Einkäufe das Haus. Ansonsten lebte sie für Haushalt und Erziehung der Kinder. Kein erstrebenswertes Leben. Aber auch die Vorherrschaft der Frau wäre keine Option, in der die Rollen einfach vertauscht sind und nun die Frau wie ein Despot die Beziehung führt.