Theateraufführung am Radevormwalder Gymnasium Cybermobbing – da gibt’s nichts zu lachen

In der vorgestellten Geschichte geht es um den elfjährigen Nikolaj, der nach einem Umzug in eine andere Stadt neu an eine Schule wechselt. Er hat kaum Freunde, verbringt seine Freizeit hauptsächlich online. An der neuen Schule findet er kaum Anschluss, außer zur Außenseiterin Natalie. Lissy, eine ältere Schülerin, findet in Nikolaj bald ihr neues Opfer und bedroht den Jungen. Natalie stellt sich mutig dazwischen, nimmt Nikolaj in Schutz.