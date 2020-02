Theater in Radevormwald : Ein Schauspiel über das gläserne Leben

Das Stück „Die Mitwisser“ brachte das Westfälische Landestheater auf die Bühne. Foto: Volker Beushausen/Volker Beushausen/WLT

Radevormwald Das Stück „Die Mitwisser“ wurde am Mittwochabend auf der Bühne des Bürgerhauses gezeigt. Das Schauspiel rückt die digitale Welt in den Fokus.

Welche Daten geben wir bewusst und unbewusst von uns im Internet preis? Und was kann man mit diesen Informationen anfangen? Diesen Fragen widmet sich das Schauspiel „Die Mitwisser“ von Philipp Löhle. Das Westfälische Landestheater Castrop-Rauxel, das für die laufende Spielzeit das letzte Mal im Bürgerhaus gastierte, hat dieses Stück interpretiert und am Mittwoch auf die Bühne des Bürgerhauses gebracht. Michael Teckentrup, der Leiter des Radevormwalder Kulturkreises, findet das Stück spannend und passend für aktuelle Diskussionen. „Das Stück macht deutlich, wie durchschaubar wir alle geworden sind“, sagte Michael Teckentrup.

Social Media umgibt uns an jeder Stelle unseres Alltags und wird in „Die Mitwisser“ in Form von Herr Kwant sichtbar. Herr Kwant, gespielt von Guido Thurk, ist der neue Helfer von Theo und Anna alias Mike Kühne und Svenja Mija Topler. Er ist mehr als lebende künstliche Intelligenz. Nach kurzer Zeit weiß Herr Kwant alles über das Ehepaar, das sich den modernen Helfer in der Hoffnung von Entlastung in vielen Bereichen des Alltags geleistet hat. Abgesehen von stumpfen Bewegungen, befremdlicher Betonung und fehlendem Feingefühl unterscheidet sich Herr Kwant kaum von den echten Menschen. Auf der Bühne ist er ständig und ohne Zeit zum Durchatmen präsent. Auch das kann auf unser aktuelles Leben übertragen werden, denn die meisten von uns schaffen es sich langfristig von Social Media freizumachen.

Wir teilen immer mehr und immer freigiebiger unsere Daten. Kein Wunder, dass Herr Kwant in den ersten Minuten weiß, von welcher Kaffeemaschine Theo und Anna träumen. Das Internet weiß schneller als wir selber, was wir begehren und uns wünschen. Aus wenigen Klicks kann eine gesamte Wunsch-Biografie abgeleitet werden. Welche Auswirkungen Big Data auf das menschliche Leben hat, versuchte „Die Mitwisser“ am Mittwochabend dem Publikum nahezubringen. Die Gefahr, dass die künstliche Intelligenz Überhand nimmt, ist groß. Menschen können in vielen Bereichen des Lebens ersetzt werden, verlieren ihre Aufgaben und darüber den Sinn ihres Lebens.

Ein Herr Kwant funktioniert immer und kann massenhaft produziert werden, während Menschen langsam lernen und nicht jeden Tag gleich gut funktionieren. Das Schauspiel von Philipp Löhle widmet sich einer beängstigenden Thematik. Dass die Zeiten der einfachen Sprachsteuerungen, wie wir sie bereits nutzen, schnell vorbei sein können, wurde auf der Bühne des Bürgerhauses deutlich. Für die Inszenierung und Dramaturgie des Westfälisches Landestheaters sind Markus Kopf und Christian Scholze zuständig. Die unterschiedlichen Szenen, von denen es bereits in der ersten Hälfte viele gab, wurden durch blaues Licht, sogenannte Stroboskopeeffekte, voneinander getrennt.