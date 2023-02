Kultur in Radevormwald Nun kommt der „Trafikant“ doch

Nun aber wird die Geschichte vom jungen Franz, der im Wien der 1930er Jahre einen Job beim Trafikanten Trsnjek erhält, doch über die Bühne des Bürgerhauses gehen. Einen „Trafik“, so nennt man in Österreich einen Laden für Zeitungen und Tabakwaren. Kunde des Ladens von Trsnjek ist auch der Zigarrenliebhaber Siegmund Freud. Die Geschichte spielt vor dem Hintergrund des Anschlusses Österreichs ans das nationalsozialistische Deutsche Reich. Franz erlebt seine erste Liebe, freundet sich mit dem vom Volk als „Deppendoktor“ bezeichneten Freud an und bekommt von ihm Ratschläge fürs Leben. Doch dann geraten sein Chef und er ins Mahlwerk der Geschichte.