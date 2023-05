Sekundarschule in Radevormwald Wie aus einer Idee ein Theaterstück wird

Die Schüler hatten sich für das Thema Mittelalter und Königsfamilie entschieden und in wenigen Szenen eine kurze Geschichte entwickelt, in der es um Hochzeit und Vergiftung ging. Das zweite Stück war als Krimi aufgebaut. Zwei Detektive sollten einen Mord in einer Bar aufklären. Zum Schluss wollten die Schüler dann mit einigen Sketchen zu berühmten Filmszenen (Titanic, Romeo und Julia, Es und Rapunzel) den Zuschauern einige Lacher herauskitzeln. Noch Minuten vor der Premiere hatten die 19 Schüler geprobt, waren ihre Szenen und Dialoge durchgegangen, hatten die Auf- und Abgänge probiert. Von Nervosität war außer in der Technikabteilung nichts zu spüren. Humorvoll lachten die Schüler ihre Textpatzer weg, improvisierten. Derweil stieg die Anspannung in der Regie, als wenige Minuten vor Einlass, die musikalischen Einspieler nicht richtig funktionierten, die Beamerprojektionen nicht schnell genug wieder abgeschaltet wurden oder die Kräfte am Vorhang ihren Einsatz verpennten. „Leute, jetzt konzentriert euch mal. Wir haben nicht mehr lange“, schallte es aus der Regie in den Saal. Die Lehrkräfte Trude Wernscheid und Matthias Finkscheid versuchten in all dem Chaos Ruhe auszustrahlen. „Das kriegen wir schon hin. Macht jetzt einfach weiter“, sagte Finkscheid gleich mehrfach im Laufe der letzten Probeneinheiten. Dann gab Wernscheid das Signal. Proben beendet. Die ersten Theatergäste standen bereits vor der Tür.