Einzelhandel in Radevormwald : Testregeln verärgern Handel und Kunden

Radevormwald Die neue Allgemeinverfügung des Kreises stiftet viel Unmut. Der Einzelhandel darf Kunden nur mit negativem Testergebnis empfangen. Doch beide Termine zu koordinieren ist vor allem für ältere Menschen nicht leicht.

Vorschriften Die Allgemeinverfügung des Oberbergischen Kreises zur Nutzung von Angeboten mit einem negativen Corona-Schnell- oder- Selbsttest wurde am 26. März veröffentlicht und ist in voller Länger online unter www.obk.de nachzulesen. In der öffentlichen Bekanntmachung wird festgelegt, dass unter anderem die folgenden Angebote mit einem tagesaktuellen bestätigten negativen Ergebnis eines Tests wahrgenommen werden dürfen: Betreten von Bibliotheken, Zugang zu Museen, Betreten von Verkaufsstellen des Einzelhandels sowie Inanspruchnahme von Dienstleistungen und Handwerksleistungen, bei denen der Mindestabstand zum Kunden nicht eingehalten werden kann.

Die Probleme der neue Allgemeinverfügung werden schnell deutlich, wenn man einen Blick auf den Einzelhandel in Radevormwald und die Infrastruktur der Schnelltest-Angebote wirft. Die Teststation am Schlossmacherplatz ist weit im Voraus ausgebucht, das gilt auch für den Schnelltest-Bus, der an mehreren Tagen in der Woche auf dem Festplatz steht. Selbsttests sind an den meisten Verkaufsstellen ausverkauft.

In Anspruch genommen wird bei den meisten Geschäften das „Click and Collect“ Modell. Die Kunden holen ihre vorbestellte Ware also an der Ladentür ab. Auch die Boutique „Bahama Moden“ bedient die meisten Kunden vor der Tür. „Die Möglichkeit Bestellungen abzuholen oder Ware am Eingang umzutauschen wird gut angenommen. Bei diesen Begegnungen dürfen wir allerdings keine Beratungen anbieten oder uns lange unterhalten“, sagt Roberta Mosciano, die in dem Modegeschäft für den Vertrieb und das Marketing zuständig ist. „Ich würde mir mehr Gleichberechtigung wünschen. Wir können in unserem Geschäft immer Abstand halten, während es in Drogerien oft voll ist. Trotzdem dürfen wir unsere Kunden nur mit Termin und negativem Schnelltest empfangen. Das ist für die Kunden, aber auch für die Händler nicht plausibel“, sagt sie.