Gleichstellungsstelle in Radevormwald Termine für Frauen im November

Und nun der versprochene Schokoladenkursus: Unter dem Motto „Genuss ohne Reue“ findet er am Montag, 20. November, in der Zeit von 15 bis 17.30 Uhr statt. Ort ist diesmal das Domizil von Kräuter-Expertin Anke Höller in der Ortschaft Borbeck (Borbeck 2). Die Teilnahme für dieses Kursangebot kostet 31 Euro Materialkosten plus Getränke. Anmeldung bitte bei Ramona Theis. Sie steht auch für andere Fragen zu den Veranstaltungen und natürlich generell zum Thema Gleichstellung zur Verfügung unter ☏ 02195 606130, E-Mail ramona.theis@radevormwald.de.