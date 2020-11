Die oberbergische Polizei warnt : Telefonbetrüger wieder erfolgreich

Oberberg Mit vielen Anrufen wurde eine 68-Jährige von falschem Polizisten unter Druck gesetzt. Sie holte ihre Erspartes von der Bank und übergab das Geld einem Boten an der Haustür. Der Telefonbetrüger bedankte sich sogar anschließend für die gute Zusammenarbeit.

Die Tricks sind zahlreich. Mit unterschiedlichen Methoden und Geschichten versuchen die Telefonbetrüger, an das Ersparte ihrer Opfer zu gelangen. Einmal ist es der angebliche Sohn, der gerade einen schweren Verkehrsunfall hatte und nun eine Kaution im fünfstelligen Bereich hinterlegen soll. Ein anderes Mal wurde ein angeblicher Glücksspielgewinn vorgegaukelt. Eine 68-jährige Gummersbacherin fiel auf den Trick des falschen Polizeibeamten herein. Der Anrufer erzählte ihr die Geschichte von den gefassten Einbrechern in der Nähe. Es sei eine Liste mit Namen gefunden worden und auf dieser Liste würde auch der Name der 68-Jährigen stehen. Um ihr Opfer weiter einzuschüchtern, erzählten die Anrufer, dass eine Bankmitarbeiterin eine Komplizin der Einbrecher wäre und ihre Kontodaten herausgegeben hätte. Die Anrufer übten weiter Druck aus und gaben vor, dass ihr Telefon überwacht werde und sie keinen Kontakt zu anderen Personen aufnehme dürfe. Die einzige Möglichkeit, ihr Geld und ihre Wertsachen in Sicherheit zu bringen, ist das Geld von der Bank abzuheben. Das tat die 68-Jährige schließlich auch. Als sie wieder zuhause war, erschien eine Person an ihrer Wohnanschrift und nahm das Geld zur „Sicherheit“ an sich. In einem anschließenden letzten Telefonat dankte der falsche Beamte der 68-Jährigen für die gute Zusammenarbeit.