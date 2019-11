TV Herbeck in Radevormwald : Auf den Ernstfall vorbereitet

Herbeck Mitglieder des TV Herbeck haben sich in Erster Hilfe weitergebildet.

Das Ziel war klar formuliert: Die Teilnehmer wurden vorbereitet für den Ernstfall. Die wesentlichen Erste-Hilfe-Maßnahmen, die jeder eigentlich kennen sollte, wurden entweder aufgefrischt oder neu erlernt in Theorie und Praxis. Deshalb hatte der TV Herbeck wieder zu einem Erste-Hilfe-Kursus für seine Übungsleiter und weitere Mitglieder des Vereins eingeladen Der Kursus fand unter der Leitung von Marc Doebler in der Turnhalle Lessingstraße statt.

Im ersten Teil des Kurses wurden die Teilnehmer zum Beispiel mit verschiedenen gefährlichen Lebenssituationen per Bild vertraut gemacht und mussten in Kleingruppenarbeit verschiedene Verletzungsarten besprechen und Lösungen für die Wundversorgung finden, berichtet der Vorsitzende Roger Feldermann. Die Teilnehmer lernten verschiedene Verbände kennen und durften selber in Rollenspielen Materialien wie Druckverband, Kopfverband und Dreiecktuch ausprobieren. „Sie lernten also nicht nur die Grundsätze der Wundversorgung in Theorie kennen, sondern auch in der Praxis“, teilte Feldermann mit. Auch wurden Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Verletzungen des Stütz- und Bewegungsapparates wie Muskelverletzung, Knochenbrüche, Bauchverletzungen, Vergiftungen und Erfrierungen besprochen.