Hobbykünstler im Verborgenen : Teddybären und Fotografie als Hobby

Radevormwald Ingrid und Dieter Brink haben zwei echte Leidenschaften für sich entdeckt. Beide zeigen derzeit die Ergebnisse ihrer Freizeit in einer Sonderausstellung im Radevormwalder Heimatmuseum. Das Interesse an ihren Arbeiten ist groß.

Ausstellung Das Heimatmuseum in Radevormwald an der Hohenfuhrstraße 8 (gegenüber vom Rathaus) stellt in seiner aktuellen Sonderausstellung die Arbeiten von 14 Hobbykünstlern aus Radevormwald aus. Initiiert wurde die Ausstellung von Bernd Klüting.

Genäht hat Ingrid Brink bereits in ihrer Kindheit. Die Faszination galt allerdings immer Puppen, die sie komplett selber angefertigt hat. Vor etwa 20 Jahren hat sie sich dann in die Welt der Teddybären verliebt und ihren ersten hergestellt. „Wir haben eine Manufaktur für Teddybären besucht, und das war absolut irre, ich wollte direkt selber loslegen“, sagt die 76-Jährige. Obwohl sie eine Nähmaschine besitzt, näht sie ihre Teddybären komplett von Hand. Jeder Schritt muss sitzen, damit sie mit dem Resultat zufrieden ist. „Das Teddyfell ist ziemlich rutschig, und deswegen kann ich es nur mit der Hand nähen“, sagt sie.

Der erste Schritt, nachdem ein Muster ausgewählt wurde, ist das Aufzeichnen des Musters auf den ausgewählten Stoff. Die einzelnen Teile werden dann ausgeschnitten, vernäht und ausgefüllt. Die Teddys von Ingrid Brink sind dank Splinten, die ihr Ehemann meistens montiert, beweglich. Im Wohnzimmer des Ehepaares sitzen große und kleine Teddybären, aber auch Hasen oder kleine Mäuse. „Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, und das gefällt mir an dem Hobby auch so gut“, sagt sie. Die Enkelkinder von Ingrid Brink besitzen auch einen Teddybären ihrer Großmutter und halten diesen in Ehren. Handarbeit ist eben kostbar. „Wir stecken beide viel Zeit und Energie in unsere Hobbys und hängen besonders an den Erinnerungen. Materielles ist mir nicht besonders wichtig“, sagt Dieter Brink.