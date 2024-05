Wupperorte in Radevormwald Tauziehen beim Nachbarschaftsfest

Der Bürgerverein für die Wupperorte bereitet sein drittes Nachbarschaftsfest vor. Ein Höhepunkt soll dabei das Tauziehen werden, das bereits im vergangenen Jahr den Teilnehmern viel Spaß bereitet hat. Der Vorplatz der evangelischen Kirche am Siedlungsweg wird dann wieder für einen Tag zu einer „Kampf-Arena". Kräftige Kinder und ihre Eltern sind herzlich zum fröhlichen Kinder-Tauziehen eingeladen. Gruppen aus erwachsenen Mitgliedern verschiedener Institutionen, Firmen und Sportvereine sind ebenfalls aufgerufen, ihre Kräfte zu messen. Starke Männerteams, Frauenpower-Gruppen und auch gemischte Teams dürfen am Samstag, 25. Mai, an die Seile treten. „Wir haben im letzten Jahr dazu zwei robuste Sportseile angeschafft, die speziell für das Tauziehen geeignet sind", betont Marcus Riese, Vorsitzender des Bürgervereins für die Wupperorte. Vorstandsmitglied Sigrid Augst-Hedderich: „Im letzten Jahr mussten wir nach Spielregeln zunächst einmal googeln. Doch jetzt sind diese präsent".