Lutherische Kirchengemeinde Radevormwald : Tauffest am Uelfebad und Gemeindefest in Herbeck

Pfarrer Philipp Müller hofft auf zwei große Feste 2021. Foto: Lutherische Kirchengemeinde

Radevormwald Wie so vieles konnten auch zahlreiche Taufen im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht gefeiert werden. Das möchte die Lutherische Gemeinde nun gerne nachholen und hat sich dafür etwas Besonderes ausgedacht.

Die Lutherische Kirchengemeinde in der Bergstadt macht aus der Not eine Tugend: „Irgendwie müssen wir das Jahr planen, auch wenn eigentlich aufgrund der Pandemie alles Planen ungewiss ist. Und so planen wir voller Hoffnung zwei größere Feste für die Frühlings- und Sommerzeit“, kündigt Pfarrer Philipp Müller im neuen Gemeindebrief an.

Wie so vieles konnten auch zahlreiche Taufen im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht gefeiert werden. Das möchte die Gemeinde nun gerne nachholen und hat sich dafür etwas Besonderes ausgedacht: „Wir möchten ein Tauffest am Wasser feiern. Wir laden dafür alle interessierten Täuflinge und Familien ein, am Sonntag, 30. Mai um 14 Uhr zu einem Gottesdienst ans Uelfebad zusammenzukommen“, berichtet Müller. Dort werden Kinder von ihren Müttern, Vätern, Paten zur Taufe gebracht. Auch Jugendliche oder Erwachsene, die bisher noch nicht getauft worden sind und sich nun dafür entscheiden, können dann getauft werden.

Um 14 Uhr beginnt vor der herrlichen Kulisse des Wassers ein festlicher, abwechslungsreicher Gottesdienst mit viel Musik für alle Generationen. Dieser Gottesdienst setzt sich mit den Taufen fort. Am Ende können die Tauffamilien mit ihren Gästen zusammen bei Kaffee und Kuchen die Taufe feiern, teilt Müller mit.

Zur Vorbereitung gibt es für interessierte Tauffamilien ein Informationstreffen, bei dem alle Einzelheiten besprochen und der Ablauf erläutert werden, Termin: Montag, 3. Mai, 17 Uhr, in der Lutherischen Kirche, Burgstraße 5. Anmeldeschluss für eine Taufe beim Tauffest ist der 30. April. Anmeldungen und Rückfragen sind unter Tel. 02195 67710 oer per E-Mail: kontakt@radevormwald-kirche.de möglich Die Lutherische Kirchengemeinde hegt darüber hinaus auch die Hoffnung, 2021 wieder ein großes Gemeindefest feiern zu können. Es soll am Sonntag, 20. Juni, ab 14 Uhr mit einem gemeinsamen Gottesdienst im Paul-Gerhardt-Haus in Herbeck beginnen. „In diesem Gottesdienst wollen wir auch alle Menschen nochmal vorkommen lassen, die im vergangenen Jahr ohne Gottesdienst verabschiedet oder eingeführt wurden. Anschließend feiern wir rund um das Paul-Gerhardt-Haus unser Gemeindefest“, kündigt Pfarrer Philipp Müller an.

(rue)