Kriminalität in Radevormwald Tankbetrüger wohnen meist in der Nähe

Radevormwald · In Zeiten hoher Benzinpreise haben die Fälle von Tankbetrug in der bergischen Region zugenommen, auch wenn der Trend im Nordkreis weniger deutlich ist. In Radevormwald liegen die Zahlen dabei viel höher als in Hückeswagen.

16.12.2022, 16:15 Uhr

Die meisten Tankstellen sind mit Videoüberwachung ausgerüstet, die Tankbetrüger sind in 50 Prozent der Fälle identifizierbar, teilt die Kreispolizei mit. Dieses Foto stammt von einer Überwachungskamera an einer Tankstelle in Kleve. Foto: Polizei Kleve