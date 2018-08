Radevormwald: Talsperren-Besucher hinterlassen Müll

Am Ufer der Wupper-Talsperre unterhalb von Honsberg halten sich bei dem warmen Wetter gerne Besucher auf, um zu grillen und zu picknicken. Leider räumen manche die Hinterlassenschaften ihres Aufenthalts nicht weg.

Sie hat bereits darüber einen Brief an die Verwaltung geschrieben, denn der Müll stört sie nicht nur aus ästhetischen Gründen. „Ständig hat man Angst, dass der Hund in Glasscherben tritt. Leider erleiden viele Hunde vom Dorf Schnittverletzungen und müssen vom Tierarzt genäht werden“, schreibt sie. Darüber hinaus sei der Plastikmüll direkt am Wasser zu finden, was wiederum für die Fische in der Talsperre eine Gesundheitsgefahr sei.