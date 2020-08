Kostenpflichtiger Inhalt: Kinderbetreuung in Radevormwald : U3-Tagespflege wird immer wichtiger

Ein Blick in die Kindertagespflege an der Kaiserstraße im Jahr 2018. Damals wurde mit einer neuen Satzung die Situation für die Tagesmütter deutlich verbessert. Betreuerin Jacqueline kümmern sich liebevoll um die Kinder Mika, Mia, Mathilde, Nele, Max, Emely und Mila. Foto: Meuter, Peter (pm)

Radevormwald Der Bedarf für die Betreuung von kleinen Kindern ist auch in Radevormwald in den vergangenen Jahren gewachsen. Die Stadt setzt auf den Ausbau der Kindertagespflege, doch auch in den Kitas sollen neue Plätze geschaffen werden.