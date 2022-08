Taekwondo lernen in Radevormwald : Höflichkeit und Respekt spielen wesentliche Rolle

Beim Tag der offenen Tür zeigten Mirko (l.) und Noah (9) vor den wachsamen Augen von Yong-Hun Kim die Bruchtest-Übung. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Spannende Einblicke in die Welt der koreanischen Kampfkunst gab es am Samstag in der Turnhalle Auf der Brede beim Tag der offenen Tür der Radevormwalder Taekwondo-Schule „Dojang Jeonsa“.

Fokussiert visiert ein Junge im schneeweißen Kampfsport-Anzug sein Ziel an, eine Platte, die ein Trainer etwa auf Brusthöhe stramm von seinem Körper weghält. Der Junge nimmt Anlauf, springt und bricht mit einem präzisen Fußtritt die Platte in zwei Teile. Anerkennende Blicke der Schaulustigen, Beifall zwischen Respekt und Ehrfurcht. Bruchtest bestanden. Wie sich Frau in einer Notsituation gegen Verfolger wehren kann, zeigt die nächste Übung. Eine blitzschnelle Hand-Fuß-Kombination, und der Angreifer geht perplex zu Boden.

Auch wenn Taekwondo zu den klassischen Kontaktsportarten gehört, ums reine Kämpfen geht es bei dieser koreanischen Kampfkunst aber eigentlich nicht, betonen Übungsleiter Ippolitio Baglieri, Yong-Hun Kim und Linda Bingel. „Es geht um Körperwahrnehmung, Selbstbehauptung und Selbstbewusstsein“, stellt Kim fest. Vor allem bei Kindern sei binnen weniger Trainingswochen schon eine deutliche Veränderung zu sehen. „Sie treten ganz anders auf. Kinder, die vorher eher schüchtern waren, gehen nach einigen Trainingswochen schon viel selbstbewusster auf andere zu“, hat Bingel beobachtet. Taekwondo könne schon von klein auf trainiert werden, erklärt Kim. „Je früher man damit anfängt, umso besser, wobei man im ganz jungen Alter sicherlich nicht mit der Technik beginnt, sondern viel mehr mit der Koordination.“ Spielerisch werden die Kinder dann in die koreanische Kampfkunst eingeführt, zu der eben mehr gehört, als die reine sportliche Fitness und Technik. „Taekwondo ist eine Lebenseinstellung. Do ist der Weg“, sagt Baglieri. Die Umgangsformen, Höflichkeit und Respekt spielen hier eine wesentliche Rolle. „Viele haben das Wort Danke heutzutage fast schon verlernt. Hier wird es trainiert“, sagt Kim.

Info Probetraining ist kostenlos Angebote Neben Taekwondo bietet die Abteilung von Ippolito Baglieri mittlerweile auch Kickboxen an. Künftig soll außerdem die brasilianische Kampfkunst „Capoeira“ ins Angebot aufgenommen werden. Einblicke in diesen südamerikanischen Kampftanz bot am Samstag auch der langjährige Capoeira-Trainer aus Kürten Adenilton. Training Die Abteilung trainiert montags von 17.30 bis 18.30 Uhr in der Halle Auf der Brede. Ein Probetraining ist kostenlos und unverbindlich. Auch der Einstieg ins Training kann jederzeit aufgenommen werden. Infos gibt es bei Ippolitio Baglieri unter 0178 6203922.

Neben Vorführungen haben große und kleine Besucher selbst die Möglichkeit, sich an verschiedenen Stationen auszuprobieren, in die Sportart zu schnuppern. „Der Bruchtest ist bei unseren Besuchern besonders beliebt“, verrät Bingel. Auch für Erwachsene jeglichen Alters, mit und ohne Vorkenntnisse, kann Taekwondo ein neues Lebensgefühl bedeuten, weiß Kim. „Die Sportart eignet sich für jedes Alter, sogar für jene, die vielleicht nicht mehr so gelenkig sind. Durch das Training bekommen sie eine deutlich bessere Mobilisierung.“

Erst 2019 gründete sich die Kampfkunstabteilung, zunächst unter dem Dach des TV Herbeck. Aufgrund mangelnder Hallenzeiten wechselte die gesamte Abteilung 2020 allerdings zum TuSpo Dahlhausen. In der Pandemie versuchten sich die Vereinsmitglieder via Zoom-Meetings fit zu halten und im Kontakt zu bleiben. Vor einigen Abgängen konnte das die junge Abteilung aber nicht retten. Etwa 60 Mitglieder gehören derzeit der „Dojang Jeonsa“ an. Sieben Trainer kümmern sich um die Ausbildung der großen und kleinen Schüler. Einige Talente, wie etwa der 13-jährige Mirko Tenhomberg, der erst vor vier Jahren mit der Sportart begann, wird derzeit von Ippolito Baglieri selbst zum Trainer der nächsten Generation ausgebildet. „Er hat sich trotz der kurzen Zeit schon bewährt, investiert viel Zeit in sein Training, sodass ich ihn guten Gewissens jetzt langsam zum Trainer ausbilde“, erklärt Baglieri. Auch Bingel selbst, die vor sechs Jahren im Bann des Taekwondo verfiel, ist mit ihren 19 Jahren schon Trainerin. Ihr Wissen und Können an Jüngere zu vermitteln, bereite ihr Spaß.