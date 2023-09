Schulen in Radevormwald „Wir platzen bei der OGS aus allen Nähten“

Ein paar Türen weiter, vorbei am Deutsch- und Matheunterricht, geht es sportlich zu: Idrissa Aponda lässt die Schüler tanzen. Ein neues Projekt an der GGS Stadt im Rahmen des NRW-weiten Bildungsprogramms ist „JeKits – Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“. Aponda ist ausgebildeter Tanzpädagoge, hat schon mit internationalen Künstlern wie Jason Derulo oder Justin Bieber getanzt und ist zudem Chefchoreograf am Stadttheater Bonn und seit dieser Spielzeit Chefchoreograf am Theater Aachen. Für ihn gehört das Tanzen, Musik und Bewegung ebenso elementar zum Grundschulunterricht dazu wie Mathematik, Lesen und Schreiben. Die Bewegung, sagt der Fachmann, fördere Koordination und Konzentration. Außerdem bringe es den Kindern ganz viel Spaß, wie sie auch an diesem Vormittag den Gästen zeigen.