Krankenhaus in Radevormwald Hier darf der Laie im OP mal zur Nadel greifen

Noch schwieriger wird das Prozedere bei der Laparoskopie (Bauchspiegelung), die mit zwei Zangen und über einen Monitor durchgeführt wird. Haken und Faden sind an den Zangen befestigt, jede Bewegung wird über den Monitor verfolgt. Mabrouk hantiert herum wie „Edward mit den Scherenhänden“ und zaubert auch hier in Windeseile eine ansehnliche Naht. Der 40-jährige Algerier hat in Straßburg studiert, ist ausgebildeter Chirurg und hospitiert seit einem Monat in Radevormwald. Laparoskopien, sagt er, mache er am liebsten. Man brauche die Patienten nicht komplett aufzuschneiden, es reichen zwei kleine Öffnungen, durch die man die Geräte hineinschieben könne. Für diese Technik, erklärt auch Drs. Cornelis Honingh, bedürfe es einer gewissen Übung. Während seiner Facharztausbildung habe er sich selbst zu Hause mit einer Webcam und einem kleinen Aquarium, in das er aufgeschlitzte Autoschwämme legte, einen Simulator für Laparoskopien gebaut und täglich geübt. „Es braucht ein gewisses Maß an Talent und auch Erfahrung, aber natürlich auch gute Hand-Auge-Koordination.“