Schulzentrum Radevormwald : Das Gymnasium lädt ein

Radevormwald Besucher können sich über die verschiedenen Angebot der Schule informieren. Auch das Schulradio wird präsentiert.

Der Tag beginnt mit einer Begrüßung im Pädagogischen Zentrum, anschließend erfolgt eine zentrale Informationsveranstaltung in der Aula, bei der Schulleiter Matthias Fischbach-Städing das THG und seine Konzeption vorstellt. Parallel dazu wird für die Grundschülerinnen und Grundschüler ein Probeunterricht in ausgewählten Fächern angeboten (10.30 bis 11 Uhr). Ein zweiter Block des Probeunterrichts findet dann von 12 bis 12.30 Uhr statt. Neben den oben erwähnten Aspekten können sich die Besucher am Tag der offenen Tür beispielsweise über Fremdsprachen, Austausche und Sprachzertifikate informieren, in den Radiosender THG-fm eintauchen oder erfahren, was es heißt, MINT-freundliche oder digitale Schule zu sein. Auch wird das Team des THG über seine zahlreiche sozialen Projekte informieren. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.