LSV Radevormwald lädt ein : Tag der offenen Tür auf dem Flugplatz Leye

Radevormwald Der LSV Radevormwald möchte die Besucher unter anderem mit Schnupperflügen begeistern. Unterschiedliche Modelle und ein Hubschrauber stehen dafür bereit.

Der LSV Radevormwald öffnet an Wochenende 7. und 8. September wieder seine Türen. Bei der zweitägigen Veranstaltung bietet die Luftsportgruppe Radevormwald wieder ein volles Programm an. Der Verein möchte bei dieser Gelegenheit junge und ältere Gäste mit Schnupperflügen begeistern. Die Besucher haben die Möglichkeit, in den unterschiedlichen Flugzeugen oder einem Hubschrauber mitzufliegen. Außerdem bietet der Verein ein interessantes Rahmenprogramm für Jung und Alt.