Schule in Radevormwald Bunter Trubel in der Sekunderschule

Lange Zeit schon hatte es aufgrund der Pandemie und des Aufbaus der Schule keinen Weihnachtsbasar mehr gegeben. Das machte sich auch an der großen Resonanz bemerkbar. Sandra Diamant etwa war schon länger nicht mehr in der Sekundarschule gewesen. Die Räumlichkeiten kennt die Radevormwalderin noch sehr gut, erzählte sie heiter. Früher sei sie selbst hier zur Schule gegangen. Mittlerweile besucht ihre ältere Tochter die siebte Klasse der Sekundarschule, und auch die Jüngere, derzeit noch Grundschülerin in der zweiten Klasse, will später selbst auf die Sekundarschule. „Es ist überraschend voll. Damit hätte ich nicht gerechnet“, bemerkte Diamant. Sie sei gekommen, weil die Tochter ihr einiges zeigen wollte. Auch wenn ihre eigene Schulzeit schon weiter zurückliegt, das heimelige Gefühl von damals ist noch heute zu spüren. „Für uns war es absolut die richtige Entscheidung, unsere Tochter in die Sekundarschule zu schicken. Wir wollten nicht, dass sie mit dem Bus bis nach Hückeswagen oder Remscheid fahren muss, nur um an einer Realschule zu sein.“ Die Tochter fühle sich sehr wohl an der Schule, sei „super zufrieden“.