Bildung in Radevormwald Sekundarschule gewährt Blick hinter die Kulissen

Seit diesem Schuljahr gehört zur Sekundarschule auch die katholische Jugendagentur (KJA), die sich um die Nachmittagsbetreuung kümmern. Beim Tag der offenen Tür präsentieren auch sie sich mit ihrem Angebot, haben verschiedene Mitmachstationen aufgebaut, mit Angeboten, die sie so auch in der Betreuung anbieten. Claudia Schulte, Leiterin der KJA, stellt aber klar, dass es sich bei ihrem Angebot nicht um eine klassische OGS-Betreuung handelt. Viel mehr ist es Teil des Unterrichts für die Fünf- und Sechstklässler, sowie die Neun- und Zehntklässler. „Die Schüler dieser Jahrgangsstufen haben die Möglichkeit, pro Halbjahr ein Angebot auszuwählen“, erklärt Schulte. Die jüngeren kommen donnerstagnachmittags zusammen, die älteren haben mittwochnachmittags Zeit, sich in Urban-Sketching, Yoga, Fußball oder AGs wie Literatur, Erste-Hilfe, Nähen, Natur und Kräuter oder Holz auszuprobieren. Obgleich auch hier natürlich ein gewisses Maß an Theorie vermittelt wird, geht es in erster Linie darum, auch praktische Fähigkeiten zu trainieren und verschiedene Interessen, fernab eines klassischen Lehrplans, zu wecken. Die sieben Angestellten und zusätzliche Honorarkräfte stehen dabei im Austausch mit dem Lehrpersonal und stimmen sich ab. „In diesem Jahr haben wir das Angebot mitgebracht, ab nächstem Schuljahr werden wir Anregungen der Schüler mit aufnehmen“, erklärt Schule. So hätten sich etwa einige Schüler auch eine Koch- und Back-AG gewünscht, die man versuchen will, im kommenden Schuljahr zu ermöglichen.