Veranstaltungen in Radevormwald Tag der Ausbildung und Fachkräftemesse

In persönlichen Gesprächen in Unternehmen in Radevormwald wurden der Wirtschaftsförderung die Schwierigkeiten bei der Fachkräftesuche geschildert. Um die Unternehmen auch bei der Suche nach Fachkräften zu unterstützen, wird am Freitag, 23. Februar ein Fachkräftenachmittag stattfinden, ebenfalls an der Hermannstraße. Von 14 bis 18 Uhr können interessierte Firmen dann auf sich und ihre zu besetzenden Arbeitsplätze aufmerksam machen. Das bedeutet für alle Firmen nur den einmaligen Auf- und Abbau des Messestandes, der dann sowohl für den Fachkräftenachmittag, als auch für den Tag der Ausbildung genutzt werden kann.