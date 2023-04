Berufseinstieg in Radevormwald Stadt lädt ein zum „Tag der Ausbildung“

Zwei Jahre musste er wegen der Corona-Pandemie pausieren, im vergangenen Jahr konnte der „Tag der Ausbildung“ in Radevormwald dann wieder stattfinden. Und auch in diesem Jahr haben mehr als 35 Aussteller wieder die Möglichkeit, sich und ihre Ausbildungsangebote interessierten Jugendlichen zu präsentieren. Die Ausbildungsmesse findet am Samstag, 29. April, von 10 bis 15 Uhr in der Turnhalle II an der Hermannstraße 29 statt.