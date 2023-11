Vorweihnachtszeit in Radevormwald Jeden Tag wird ein Türchen geöffnet

„Alle Jahre wieder“ heißt es in dem bekannten Weihnachtslied. Und das gilt auch für den Radevormwalder Adventskalender, der in diesem Jahr wieder von der Wirtschaftsförderung organisiert wird. Einzelhändler, Kreditinstitute, Gastronomen und weitere Akteure in der Stadt öffnen vom 1. bis zum 24. Dezember ein Türchen. Der jeweilige „Pate“ des Datums bietet dann eine besondere Aktion für die Kunden an.