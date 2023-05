Politik in Radevormwald „In der Pflege brennt es lichterloh“

Am 12. Mai, dem Internationalen Tag der Pflege, haben Organisationen, Einrichtungen und Pflegekräfte erneut auf ihre Situation aufmerksam gemacht und Verbesserungen in der Gesundheitsversorgung gefordert. Sven Wolf, der SPD-Landtagsabgeordnete für Remscheid und Radevormwald, unterstützt die Forderungen nach mehr Respekt für Personal, Pflegebedürftige und Angehörige: „Alle diese Gruppen brauchen viel mehr Unterstützung. Doch die Pflegepolitik hat in Nordrhein-Westfalen leider keinen großen Stellenwert“, sagt Sven Wolf. Von der schwarz-grünen Landesregierung gebe es bislang nicht eine nennenswerte Initiative. „Dabei brennt es in der Pflege gerade lichterloh“, so Wolf. In NRW fehlten zurzeit 24.000 Pflegekräfte. Gleichzeitig steige die Zahl der Pflegebedürftigen kontinuierlich an. Hatten im Jahr 2019 noch rund 965.000 Menschen in NRW einen Pflegegrad, waren es zwei Jahre später schon fast 1,2 Millionen. Erschwerend komme hinzu, dass die Zahl der Ausbildungsverträge in der Pflege in NRW überdurchschnittlich stark zurückgegangen und um neun Prozent gesunken sei.