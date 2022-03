SPD-Landtagskandidat für Radevormwald : Sven Wolf besucht „Life“ und Quartiermanagement

Radevormwald Beim Besuch in den Wupperorten ging es aber nicht nur um die neuen Räume des „Life“. Ebenso stand auch ein Besuch des Quartiermanagement im Bürgerzentrum auf dem Programm.

Sven Wolf, Landtagsabgeordneter für Radevormwald, hat die Wupperorte besucht und Gespräche mit wichtigen Akteuren geführt. Wolf tritt für die Landtagswahl am 15. Mai wieder für den Wahlkreis Remscheid/Radevormwald an. „Das ,Life‘ gehört zu meinen längsten Kontakten, die ich in meiner Tätigkeit als Abgeordneter in Radevormwald habe“, berichtet der SPD-Politiker. „Seitdem die Städte Radevormwald und Remscheid in einem Landtagswahlkreis verbunden sind, war ich schon mehrfach zu Besuch im ,Life‘, das der zentrale Treffpunkt für die Kinder und Jugendlichen aus den Wupperorten ist. Da wollte ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, auch am neuen Standort auf der Brede vorbeizuschauen. Ich kenne den Bungalow noch aus weniger schönen Zusammenhängen und bin begeistert, was das Team von Jochen Pries daraus gemacht hat“, sagte er.