Kläranlage des Wupperverbands Abwasser-Profis aus Südafrika besuchen Rade

Radevormwald · In der Kläranlage des Wupperverbandes in Radevormwald fand ein internationales Jobtraining statt. Hintergrund ist eine Kooperation des Verbandes mit Partnern in Niedersachsen und in Afrika.

23.04.2024 , 15:00 Uhr

Die Besucher aus Buffalo City trainierte gemeinsam mit den Kollegen aus Deutschland die verschiedenen Arbeitsschritte. Foto: Wupperverband