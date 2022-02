Abstimmung über den neuen Landtag : Stadt benötigt weitere Wahlhelfer für den 15. Mai

Radevormwald Die Radevormwalder Stadtverwaltung hat erneut Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, sich als Wahlhelfende für die Landtagswahl am 15. Mai zu melden. „Es sind noch einige Plätze unbesetzt“, sagt Marc Bormann, stellvertretender Leiter des Ordnungsamtes.

Vorkenntnisse für diese Aufgabe sind nicht erforderlich, allerdings müssen Wahlhelfer mindestens 18 Jahre alt sein (am Wahltag) und die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Am Wahlsonntag treffen sich die Helferinnen und Helfer morgens um 7.30 Uhr in dem jeweiligen Urnenbezirk, stellen die Kabinen und die Urnen auf, legen die Stimmzettel bereit und vereinbaren den Schichtdienst. Um 17.45 Uhr müssen alle Wahlhelfer allerdings vor Ort sein, damit ab 18 Uhr die Auszählung beginnen kann.